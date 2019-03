Finse politie rolt kinderpornobende op

De opnames werden over zeker zeventien westerse landen verspreid, vooral in Europa. Ⓒ Hollandse Hoogte

HELSINKI - De Finse politie heeft een kinderpornobende opgerold. De vijf aangehouden verdachten zouden zes jongens tussen de 6 en 15 jaar in de periode 2004 tot 2018 hebben misbruikt en dat hebben gefilmd. De opnames werden over zeker zeventien westerse landen verspreid, vooral in Europa.