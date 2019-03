Kabinet wil overtredingen Schiphol niet meer gedogen

Nu kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) alleen ’anticiperend handhaven’ bij overtredingen en niet optreden, waardoor sancties vaak uitblijven. Door het duidelijk in de wet vast te leggen, kan de inspectiedienst wel optreden.

Hinder

De regels, vastgelegd in het zogeheten normen- en handhavingsstelsel, gaan sowieso op de schop. „Het nieuwe stelsel heeft tot doel het verkeer op Schiphol zo af te handelen dat dit de minste hinder voor de omgeving oplevert”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Het optreden tegen overtredingen betekent voor Schiphol onder meer dat de luchthaven niet ongestraft meer kan groeien dan is afgesproken. Tot 2020 is bijvoorbeeld een maximum van 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar vastgelegd.

Groei

Na 2020 wil het kabinet groei toestaan op Schiphol. Eerder mislukte een poging van een polderberaad over de toekomst van de luchthaven om met een advies te komen. Minister Van Nieuwenhuizen laat weten dat ze voor de zomer komt met een plan hoe Schiphol kan groeien en op welke manier de omgeving van de luchthaven betrokken gaat worden.

