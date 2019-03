Gewonde bij steekpartij in winkelstraat Leiden

LEIDEN - In een winkel in de Haarlemmerstraat in Leiden is woensdagmiddag een man gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer is met een beenwond in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na de steekpartij werd in de omgeving van de winkelstraat een 20-jarige man aangehouden. Ook hij was gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.