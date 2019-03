’Rusthuisrukker’ handelde vanuit erectieprobleem

Dankzij de beschrijvingen van bewoners werd verdachte D. uiteindelijk herkend. In enkele maanden pleegde hij volgens het Belgisch Openbaar Ministerie vijf zedendelicten, zo meldt Het Nieuwsblad. Zo hing D. rond in de buurt van rusthuizen in Kortrijk, Wevelgem en Menen. In het zicht van bewoners deed hij zijn broek uit en begon hij met masturberen.

Zelf oplossen

„Mijn cliënt kon niet omgaan met het feit dat hij erectieproblemen had. Hij heeft al zoveel psychologische begeleiding gehad, dat hij dit een keer op zijn eigen manier wilde oplossen. Maar nu beseft hij dat het fout was”, verklaarde zijn advocaat Iris Santens.

De rechter veroordeelde de zestiger tot 13 maanden celstraf.