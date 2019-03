De wagen met een Duits kenteken werd door Koninklijke Marechaussee gecontroleerd. De ruimte was goed verstopt achter de achterbank en was alleen te openen met een afstandsbediening en een knop in het dashboard. De ruimte was zo volledig automatisch te openen. De bestuurder is aangehouden op verdenking van witwassen.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik