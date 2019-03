Vijf vragen over de Deventer moordzaak: hoe zat het ook alweer?

Ernst Louwes verzet zich tegen de twaalf jaar celstraf die hij krijgt opgelegd in het gerechtshof in Den Bosch. Ⓒ ANP

DEVENTER - Het is eind september 20 jaar geleden dat Jacqueline Wittenberg in haar huis vermoord werd. Dit misdrijf groeide later uit tot één van de meest geruchtmakende rechtszaken die ons land ooit heeft gekend en staat sindsdien beter bekend als de Deventer moordzaak. En nog steeds komen er in deze langslepende kwestie nieuwe feiten boven tafel.