’May stapt op na goedkeuring Brexitdeal’

,,Ik ben bereid eerder op te stappen dan ik van plan was'', stelde May volgens een verklaring van haar kantoor. Ze riep haar partijgenoten op haar deal te steunen ,,zodat we onze historische plicht kunnen doen''. Het akkoord is tot dusver al twee keer afgewezen door het Lagerhuis.

De geplaagde premier ligt ook binnen haar eigen partij onder vuur om de wijze waarop ze het vertrek van haar land uit de EU aanpakt. Ze bereikte vorig jaar een akkoord met de EU, maar leed zware nederlagen toen ze die deal door het Lagerhuis probeerde te loodsen. May moest de EU uiteindelijk vragen de brexit uit te stellen.