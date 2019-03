Roemeense pistachenootjesdieven weer op vrije voeten

Omdat de straf drie weken voorwaardelijk was en het stel al twee weken in voorarrest had gezeten, zijn ze weer op vrije voeten. De man en vrouw stalen de nootjes begin maart bij supermarkt Lidl in Steenwijk en Meppel. Camera’s registreerden de diefstallen. De politie werd ingeschakeld en de auto van de pistachenootjesdieven werd gezien bij het Gelderse Oldebroek. In de auto stonden vier big-shoppers, gevuld met nootjes.

De twee wilden de pistachenootjes in hun thuisland verkopen.