’Leger, politie en douane niet klaar voor Brexit’

Ze schrijven dit in een brandbrief aan minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

De ergste pijn zit hem volgens duo-voorzitter Marc de Natris van de Gezamenlijke Officierenverenigingen (GOV) met name bij de Koninklijke Marechaussee (KMar). Als bewaker van wat straks buitengrenzen van de Europese Unie zijn, heeft de KMar meer tijd nodig om reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk te controleren. Om te voorkomen dat dit tot ellenlange wachtrijen op Schiphol en bij andere grensovergangen leidt, is geld voor extra marechaussees vrijgemaakt.

„Door de krappe arbeidsmarkt is nieuw personeel niet beschikbaar of nog niet opgeleid”, stelt Marc de Natris vast.

„De KMar heeft al honderden vacatures. Door Brexit zal de werkdruk verder toenemen. De focus zal op Schiphol komen te liggen, maar hoelang dat vol te houden valt en wat voor gevolgen dit heeft op de andere taken van de marechaussee zullen we snel gaan merken.”

De coalitie waarschuwt er ook voor dat de douane eveneens onderbemand is terwijl de kans op meer smokkel van drank en sigaretten juist toeneemt als prijsverschillen tussen Groot-Brittannië en het EU-gebied groeien.

Interpol

Bij de politie loopt volgens Gerrit van de Kamp van politiebond ACP wel een programma om de gevolgen van de Brexit op te vangen. De grote vraag is volgens de vakbondsman alleen of de voorbereide maatregelen afdoende zijn. De ACP maakt zich zorgen over de extra tijd en menskracht die nodig zijn wanneer informatiewisseling met het Verenigd Koninkrijk lastiger wordt als Europese afspraken vervallen. „De informatie-uitwisseling zal via Interpol gaan lopen wat een extra schijf is. Voor zaken waarbij snelle informatie-uitwisseling van belang is zoals mensenhandel, goederen- en migratiestromingen is dat een belemmering”, legt Van de Kamp uit.

„We weten nu alleen nog niet goed hoe groot die belemmering zal zijn, of we voldoende hebben gedaan om dit het hoofd te bieden en of we de mensen hebben om dit te tackelen.”