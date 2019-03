De pepermuntchips van Croky; te vies om waar te zijn? Ⓒ Croky

Amsterdam - Frietsaus wordt patatsaus en Croky komt met chips met pepermuntsmaak. Echt? Nee, natuurlijk niet. Want in plaats van ’kikker in de bil’ en ’je gulp staat open’ zijn het tegenwoordig bedrijven die ons in de luren willen leggen. Is 1 april gekaapt door de commercie?