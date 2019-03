Matthijs van Nieuwkerk Ⓒ ANP

Den Haag - De VVD geeft het onderzoek dat de NPO heeft gedaan naar het salaris van BNNVARA-presentator Matthijs van Nieuwkerk een dikke onvoldoende. De koepelorganisatie geeft volgens Kamerlid Aartsen namelijk geen antwoord op de hamvraag of er sprake is van een constructie waarbij het salaris op bedenkelijke wijze via een buitenproducent exorbitant is opgehoogd.