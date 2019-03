Trucker de klos

Ⓒ AFP

Leidschendam - Nederlandse vrachtwagenchauffeurs die door ’blokkeer-douaniers’ in Calais hun rijtijd overschrijden, zijn dubbel de klos. Naast ellenlange wachttijden in Frankrijk, worden ze bij aankomst in Engeland vaak ook op de bon geslingerd omdat ze te lang achter het stuur zitten.