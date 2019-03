Politieman Donovan A. al langer in het vizier

Waar hij precies van wordt verdacht, is niet bekend. A. uit Rijswijk werd deze maand opgepakt bij een onderzoek naar woningen in de Haagse wijk Ypenburg, waarbij 6,5 miljoen euro aan contanten, wapens en drugs werden gevonden. In dat onderzoek wordt hij verdacht van witwassen. De onderzoekers kijken ook naar een tweede politieman die mogelijk corrupt is.

