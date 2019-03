Vaker dwangseks bij meisjes speciaal onderwijs

Naar cluster 4-scholen gaan jongeren met psychische stoornissen of ernstige gedragsproblemen.

Van de meisjes op cluster 4-scholen werd 27 procent ooit in haar leven gedwongen tot seksuele handelingen. Voor meisjes in het regulier onderwijs is dat 7 procent. Meisjes op cluster 4-scholen hebben ook meer seksuele ervaring dan meisjes in het reguliere onderwijs. Eén op de drie meisjes (35 procent) heeft ervaring met geslachtsgemeenschap tegen één op de zes (16 procent) op reguliere scholen.

Leerlingen op scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) en jongeren op mytylscholen hebben volgens het onderzoek juist minder ervaring met zoenen en seks dan jongeren in het reguliere onderwijs.

Bijna alle van de ruim 1100 jongeren die meewerkten, van jongeren met ernstige gedragsproblemen tot jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking, zijn verliefd geweest. En de meesten gaan ook romantische relaties aan. Hierin verschillen ze niet van jongeren in het reguliere onderwijs, stellen de onderzoekers.