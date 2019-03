Dodental aanrijding vrachtwagen Guatemala fors lager

Een groep mensen was in de buurt van Nahuala de weg opgelopen omdat iemand was aangereden. Toen ze bij het ongeluk gingen kijken, werden ze zelf aangereden door de vrachtwagen. De brandweer zegt dat op de plek van het ongeval sprake was van chaotische toestanden. Daardoor ontstond verwarring over het dodental.

Door het ongeval raakten ook negentien mensen gewond. De bestuurder van de truck is op de vlucht geslagen, zegt de politie. Hij zou zonder verlichting hebben gereden op een plek zonder straatverlichting.

Een vrouw rouwt om een verloren naaste. Ⓒ AP

Nationale rouw

De regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. President Jimmy Morales heeft op Twitter zijn medeleven betuigd met de nabestaanden. Het is een van de dodelijkste verkeersongevallen in het land sinds jaren. In 2013 kwamen in Guatemala 43 mensen om het leven toen een bus van een klif reed.