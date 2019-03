Kliniek Michael P. niet op de hoogte van zedenachtergrond

Dat schrijft de Volkskrant.

P., die in 2017 vastzat voor onder meer de verkrachting van twee minderjarige meisjes, kreeg daardoor te veel vrijheden en een te lichte behandeling. Tijdens zijn verblijf verkrachtte en doodde hij de 25-jarige Anne Faber. Dat zeggen bronnen rondom het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), dat donderdag wordt gepresenteerd.

Omdat zijn straf bijna ten einde liep, besloot de gevangenis in Vught hem over te plaatsen naar een kliniek waar kon worden gewerkt aan zijn terugkeer in de maatschappij. Bij de overdracht weigerde P. dat het medisch dossier over zijn zedenachtergrond werd gedeeld. Dat kan een gevangene doen op grond van de privacywetgeving.

Mede daardoor was de overdracht onvolledig en kregen de behandelaren in Den Dolder een incompleet dossier dat vooral gericht was op de agressie- en drugsproblematiek van P.