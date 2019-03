Nu al boete bij 1 km/u te hard

Sinds 2012 zijn hiervoor bijna een kwart miljoen boetes uitgeschreven. Politiebonden vrezen dat daardoor het draagvlak voor bekeuren verdwijnt, meldt het AD.

Met de microboetes voor één kilometer per uur te hard is sinds 2012 bijna 5 miljoen euro geïnd. Dat blijkt uit onderzoek van de krant naar alle kleine snelheidsovertredingen sinds de maximumsnelheid op sommige wegen 130 kilometer per uur is.

In 2012 liepen nog geen tweeduizend automobilisten tegen de lamp. Sinds 2016 gaat het om bijna 70.000 overtredingen per jaar. De boete voor één kilometer uur te hard was in 2018 elf euro plus negen euro administratiekosten.

Bij snelheid minder dan 100 km/u

Een automobilist rijdt volgens de meetapparatuur op een 80-km weg 87 km/u. De politie trekt hiervan 3 km. meetcorrectie af. De automobilist krijgt een bekeuring voor 4 km/u te hard rijden. Had de automobilist 1 km/u minder hard gereden? Dan kreeg hij geen bekeuring vanwege die ondergrens.

Snelheid vanaf 100 km/u

Bij een andere automobilist die op een 120-km weg rijdt, meet de apparatuur 128 km/u. De politie corrigeert de snelheidsmeting met 4 km (3% van 128). De automobilist wordt bekeurd voor 4 km te hard rijden.

Snelheid bij 130 km/u limiet

Een automobilist rijdt op een 130-km weg 136 km/u volgens de meetapparatuur. De politie trekt hiervan 5 km meetcorrectie af (3% van 136). Deze automobilist krijgt een bekeuring voor 1 km/u te hard rijden.