Kabinet wil wet wijzigen om dwangsommen asielzoekers af te schaffen

Asielzoekers die klagen over trage procedures, krijgen daarvoor dit jaar ruim 65 miljoen euro uit de belastingpot. Dat is maar liefst een vertienvoudiging van vorig jaar, zo blijkt uit de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het voorstel van staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel) werd al eerder aangekondigd en is volgens haar nodig om te voorkomen dat de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) jaarlijks miljoenen aan dwangsommen moet betalen.

Het wetsvoorstel is de opvolger van de ’Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND’. Die tijdelijke wet regelt sinds juli dat in nieuwe asielzaken geen dwangsommen worden uitgekeerd, omdat de claims enorm opliepen. De tijdelijke wet geldt in principe een jaar, maar blijft ook gelden totdat de parlementaire behandeling van dit nieuwe wijzigingsvoorstel is afgerond.

De Raad van State was in het voorjaar nog kritisch over het voorstel om dwangsommen voor asielzoekers permanent af te schaffen. De Raad van State, die nieuwe wetgeving van het kabinet tegen het licht houdt, vindt de dwangsomregeling een belangrijk wapen voor burgers om de overheid te dwingen zijn werk te doen.

Ondanks diverse waarschuwingen lopen dwangsommen door te trage asielprocedures nu in de miljoenen. Al tijdens de wetsbehandeling in 2006 probeerden VVD, Groep Wilders, LPF en Groep Nawijn om asielaanvragen uit de dwangsomregeling te houden omdat het ’een aanzuigende werking zou hebben omdat die in ons omringende landen niet bestaat’. Toenmalig ombudsman Brenninkmeijer waarschuwde in 2012 zelfs voor een ’perverse prikkel’ en misbruik.