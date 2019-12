Belgische bende: begrotingstekort en nog geen regering

Het rijdt lekker door op de Brusselse Wetstraat, waarlangs de regeringsgebouwen staan, maar met de coalitievorming wil het niet vlotten. Ⓒ FOTO EPA

BRUSSEL - Iets meer dan een jaar na de val van het Belgische kabinet en ruim 200 dagen formeren is er nog altijd geen uitzicht op een nieuwe regeringsploeg. En dat terwijl de overheidsfinanciën uit het lood staan. De Belgische pers is vernietigend en spreekt in termen van ’klucht’ en ’gigantische surrealistische grap’.