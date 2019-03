Weer architect bij verbouw Binnenhof op straat gezet

De Rotterdamse ’top’architect Ellen van Loon, van het bureau Rem Koolhaas wordt volgens het AD vervangen. Van Loon weigert overigens te vertrekken.

Al eerder moest architect Liesbeth van der Pol die de Eerste Kamer aan het verbouwen was het veld ruimen. Van Loon werkt aan de Tweede Kamer. Volgens parlementariërs lijdt ze aan ’grootheidswaanzin’ en zijn er ’onwerkbare verhoudingen’. Zo heeft ze voorgesteld om alle vergaderzalen naar de begane grond te verplaatsen. Dat kost miljoenen extra. Ook wilde ze een tropische tuin omdat dat zo ’duurzaam’ is.

Het ontslag van de twee architecten is vooral een afgang van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) van staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken. Het RVB haalde de twee ’top’-architecten in 2017 met veel bombarie binnen.

Om te voorkomen dat de renovatie van het Binnenhof – die volgend jaar moet beginnen en maar liefst een half miljard euro kost – vertraging oploopt, wordt met spoed gezocht naar een opvolger voor Van Loon. Dat wordt waarschijnlijk de 76-jarige Pi de Bruijn, die in 1992 tekende voor de nieuwbouw van de Tweede Kamer. Hij zou achter de schermen al aan de slag zijn gegaan, aldus de krant.

Deprimerend

Het RVB had kunnen weten wie men binnenhaalde met Van Loon. Ze ontwierp ook twee ministeries aan de Rijnstraat in Den Haag. Daar vielen ambtenaren van de designtrap, is het of te warm of te koud en vinden de werknemers het gebouw ’deprimerend’. Printpapier mag niet te veel gestapeld worden uit angst dat de vloer inzakt.

