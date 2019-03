Twee keer brand in één week bij sportkantine in Vlaardingen

De brandweer liet rond 05.30 uur weten dat de kantine van de voetbalclub niet meer te redden is. Wel is het oude tribunegebouw gespaard gebleven. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling, maar die nam rond 06.30 uur af. De brandweer blijft nablussen en gaat de oorzaak onderzoeken.

„Het is wel heel toevallig dat we hier weer staan. Maar de eerste keer was het zeker geen brandstichting, dat hebben we kunnen uitsluiten. Onze onderzoeker is nu ook weer ter plaatse. De schade is alleen zo groot, dat het moeilijk wordt om te achterhalen wat er gaande was”, zegt Jop Heinen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond tegen RTV Rijnmond.