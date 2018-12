Les met stokstaartjes, slangen en spinnen...

Sanne van der Linden (18, links) en Laura Arlar (17) voeren de stokstaartjes op Aeres MBO Barneveld. Het opleidingsinstituut heeft van de overheid een dierentuinvergunning gekregen. Ⓒ VidiPhoto

Barneveld - Geen ellenlange verhandelingen in stoffige klaslokalen op Aeres MBO Barneveld. De school is sinds een maand officieel ook een dierentuin en dat zie je terug aan de exotische bewoners van de school. „Ik ben manager reptielen”, aldus leerling Bas (18), terwijl een boa-constrictor zich om zijn been wentelt.