’Fles wijn net zo slecht als 10 sigaretten’

Dat blijkt uit onderzoek van de Southampton University waarover diverse Engelse media schrijven.

Volgens onderzoekster Theresa Hydes krijgen tien op de duizend mannen uiteindelijk kanker van het drinken van maximaal één fles wijn per week. Bij vrouwen is dat veertien op duizend, zo is te lezen in tijdschrift BioMedCentral Public Health.

Wie wekelijks tot drie flessen wijn achterover slaat, heeft een flink vergrote kans op kanker. Dan krijgen 19 op 1000 mannen kanker en bij vrouwen 36 (relatief meer borstkanker).

De gezondheidsinstanties in Engeland geven het advies maximaal anderhalve fles wijn per week te drinken.

Roken

Onderzoekster Hydes benadrukt dat ze niet wil zeggen dat je in plaats van gematigd drinken ook gematigd mag roken. De uitkomsten zijn gemiddeld, en voor elk mens kan de uitwerking van alcohol, of tabak verschillend zijn.

Volgens haar weet het grote publiek zo langzamerhand wel wat de gevolgen zijn van roken, maar dat je ook verschillende vormen kanker kan krijgen van drank is minder bekend. „Zware drinkers worden gelinkt aan kanker in de mond, keel, stembanden, maag, lever en borst. We hopen door de vergelijking te maken met sigaretten, mensen meer gaan nadenken over de slechte gevolgen van alcohol”.