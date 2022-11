Premium Het beste van De Telegraaf

Volgens maker Groot Dictee verloedert het Nederlands niet: ’Taal beweegt mee’

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Zélfs wanneer Nederlands je moerstaal is, is het maken van taalfouten vaak onoverkomelijk. De Nederlandse taal wordt over het algemeen namelijk gezien als moeilijk, doordat er ontzettend veel spelling- en grammaticaregels zijn. Toch wagen deze zaterdag traditiegetrouw weer twintig bekende Nederlanders zich aan het Groot Dictee der Nederlandse Taal. De maker van het dictee, schrijver en ’taalmeester’ Wim Daniëls (68), heeft er zin in. „Ik hou van het Nederlands.”