Explosies beschadigen woningen in Rotterdam en Spijkenisse

Ook in Spijkenisse is in de nacht de gevel van een woonhuis zwaar beschadigd geraakt doordat er vermoedelijk een explosief is afgegaan. Dat gebeurde aan de E. Flipsestraat in de wijk Vriesland. Niemand raakte gewond.

In Rotterdam zijn deze week meer explosies geweest bij woningen, waaronder een bij een huis aan de Abrikozentuin, die naast de Pruimentuin ligt. Dat was in de nacht van zondag op maandag. Diezelfde nacht ging ook een explosief af bij een huis aan de Vredenoordlaan in de wijk Kralingen-Crooswijk. Ook was er deze week een explosie in een flatgebouw aan de Sint-Andriesstraat in stadsdeel Feijenoord.