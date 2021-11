Segers baalt van treinblunder: ’Ik heb mijn hoofd een paar keer op het bureau geramd’

Segers zegt de stukken ongeveer drie weken geleden in de trein te hebben laten liggen. „Ik zat in een vergadering en keek naar mijn stukken en dacht: verrek, ik ben een stuk in de trein vergeten. En dan hoop je dat er een oplettende schoonmaker is die het meeneemt. Maar het is iemand anders die het bij de Volkskrant heeft afgeleverd.”

Die krant kon vervolgens citeren uit de stukken. In het mapje dat Segers had laten liggen, zat een document dat VVD en CDA in september gezamenlijk hadden opgesteld toen de formatie nog op een minderheidskabinet met D66 leek af te stevenen. Daarnaast was het stuk over migratie onder de noemer ’Template voor Coalitie Akkoord’ en de ’aanzet voor een opzet tot een regeerakkoord’ dat VVD en D66 deze zomer maakten en al is gepubliceerd.

Bekijk hier de eerste reactie van CU-leider Gert-Jan Segers. Artikel gaat verder onder de video.

Geen blauwdruk voor coalitie-akkoord

Segers zegt meteen tegen de onderhandelaars van VVD, D66 en CDA te hebben gezegd dat hij de stukken in de trein had laten slingeren. „Ik heb drie weken geleden gezegd: ik heb iets doms gedaan.”

De CU-leider bezweert dat de gelekte stukken geen blauwdruk zijn voor het coalitie-akkoord waar de partijen aan werken. Over het migratiestuk zegt Segers dat het niet van alle vier de partijen is. En het document van VVD en CDA heeft volgens hem ’helemaal geen status’. „Ze hebben hun positie ingenomen en dat brengen ze in aan de onderhandelingstafel.”

Ook Remkes bagatelliseert het belang ervan. „Dit is een stuk uit de vorige fase van de formatie en het resultaat van twee fracties die wat aan elkaar gesnuffeld hebben. En zoals u weet zitten er nu vier fracties aan tafel. Deze episode is weer helemaal blanco.” Een zelfde geluid valt te horen bij VVD-leider Mark Rutte. „Er gaan in een formatie ontzettend veel stukken rond. Stapels en stapels. Ook tussen partijen. Dus inhoudelijk zegt het niks over het eindproduct.”

’Lullig incident’

Rutte spreekt van een ’lullig’ incident en grapt dat hij de treinreis van Segers ’milieutechnisch heel goed’ vindt. „Dit soort dingen kunnen gebeuren, dat is heel vervelend.” Ook Remkes rekent de CU-leider zijn treinblunder niet zwaar aan. „Mensen vergeten wel vaker eens dingen in de trein, dat is mijzelf ook wel eens overkomen. Dus ja, wat moet je er verder van zeggen.”