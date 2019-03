Kamer eist opheldering over vrijheid Michael P.

Politiek Den Haag reageert geschokt nu blijkt dat er van alles mis is gegaan rond de behandeling van P. „Dat je kind iets overkomt is al de grootste angst van iedere ouder, maar dat dit misdrijf voorkomen had kunnen - of zelfs moeten - worden maakt het verlies onverteerbaar”, zegt PvdA-Kamerlid Kuiken. Zij roept minister Dekker ter verantwoording. „Het rapport is vernietigend over de blunders die tot dit drama hebben geleid, tot aan het ministerie aan toe.”

Ook VVD-Kamerlid Van Wijngaarden (VVD) eist actie. „Hier wordt pijnlijk duidelijk dat de balans in de strafrechtketen veel te ver is doorgeslagen naar zorg voor de crimineel, in plaats van veiligheid van de samenleving.” De liberaal is blij dat Dekker al maatregelen aankondigt, maar wil alsnog opheldering tijdens een Kamerdebat.

PVV-leider Wilders vindt dat er politiek verantwoordelijkheid moet worden genomen. Dat betekent dat wat hem betreft de positie van Dekker in het geding is. Partijgenoot Markuszower laat weten dat de rapporten schreeuwen om een radicaal ander strafbeleid. ,,De maatschappij moet worden beschermd tegen dit soort weerzinwekkende monsters en daarom moeten we ophouden met allerlei behandelplannen en zogenaamde privacyrechten.’’ De PVV’er wil ’dit soort weerzinwekkende beesten’ levenslang achter de tralies.

Ook bij het CDA zorgen de rapporten voor een schok. ,,Stuitend dat er zoveel missers zijn gemaakt’’, zegt CDA-Kamerlid Van Toorenburg.

SP-Kamerlid Van Nispen noemt het ’onbegrijpelijk’ dat een verkrachter al zo snel veel vrijheden kreeg. ,,Zonder inschatting van de risico’s. De veiligheid van de samenleving is niet voorop gesteld.’’ Ook Van Nispen wil zo snel mogelijk een debat over ’de nachtmerrie van iedere ouder’. Hij wil vooral weten of bezuinigingen in de publieke sector tot onveilige situaties hebben geleid. ,,Ook daar moet minister Dekker zich over verantwoorden.’’