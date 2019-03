Gajes mag wijk Utrecht niet meer in

De groep bestaat uit jongvolwassenen die deel uitmaakten van een overlastgevende en/of criminele jeugdgroep en volwassenen uit de omgeving of andere wijken. De maatregel werd eerder toegepast in de Voorstraat en Breedstraatbuurt, waar zich lange tijd diverse onfrisse types ophielden.

De eerste overtreding geldt voor 24 uur, de tweede voor een maand en de derde overtreding voor twee maanden. In de Utrechtse politiek wordt de maatregel verschillend ontvangen. VVD-raadslid Queeny Rajkowski is blij dat er iets gedaan wordt aan de overlast waar Lombokkers al tijden mee kampen.

„Sommigen bewoners ervaren dag-in dag-uit problemen, en hebben slapeloze nachten”, aldus Rajkowski. De problemen concentreren zich rond de Kanaalstraat en Damstraat. De overlast is niet nieuw. Zo werd vijf jaar geleden door de wijk al een toename van bedelende drugsgebruikers gemeld.

Volgens wijkraadslid Jurjen Lerou worden sommige geweldsincidenten uit angst niet gemeld. Hij verwelkomt de aanpak. Toch zijn omwonenden volgens hem pas tevreden wanneer een ’kantelpunt’ bereikt wordt. „Dat de leefbaarheid wordt vergroot en mensen zich veilig voelen, op álle tijden van de dag.”

Oud-voorzitter van de wijkraad West, Fred Dekkers, vermoedde in 2014 dat de overlast afkomstig was van de Breedstraatbuurt, waar drugsgebruikers werden weggestuurd. Nu houdt hij weer rekening met het risico van een waterbedeffect. „Het zou goed kunnen dat een deel van de handel zich verplaatst. Maar het is heel belangrijk dat op verschillende manieren de veiligheid wordt gehandhaafd.”

Ook de VVD en PvdA houden rekening met een verplaatsing naar omliggende wijken. Queeny Rajkowski en Bülent Isik (PvdA) juichen het beide toe dat individuen die twee verblijfsontzeggingen in de wacht slepen een persoonsgerichte aanpak krijgen, waarbij ook zorg geboden worden kan. „Uiteindelijk moet je om de tafel met die gastjes zitten en moet er een oplossing komen”, zegt Isik.

Vorig jaar mei werd een vijfde camera geplaatst. Burgemeester Jan van Zanen schreef de raad toen: ’Het aantal meldingen en signalen van jongeren en drugsoverlast en de totale criminaliteit is sinds jaren afgenomen, maar is nog veel hoger dan het gemiddelde van de stad en wijk. De problemen zijn hardnekkig’.