Minister: 21 gevangenen waren onterecht op vrije voeten

Van alle 21 zijn de vrijheden inmiddels opgeschort of ingetrokken, schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).

Volgens de VVD-bewindsman zijn bij dertien gevallen vrijheden toegestaan die bij nu aangekondigde maatregelen niet waren verleend. ,,We hebben gekeken: wie hebben we binnen zitten? Dertien gevallen komen wat ons betreft pas op een later moment voor vrijheid in aanmerking.’’

In acht gevallen is vrijheid uit voorzorg opgeschort. ,,We hebben gekeken of dossiers compleet zijn en of ze zorgvuldig zijn samengesteld. Acht keer was dat niet zo.’’ De minister zegt dat het verschilt hoe lang de in totaal 21 gevangenen meer vrijheid hadden dan ze bij nader inzien hadden moeten hebben. Voor zover hij weet, hebben de 21 gevangenen buiten de muren geen misdaden kunnen begaan.

