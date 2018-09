Voetgangers op haar na geraakt bij vluchtpoging

Ⓒ Peter Schoonen

Den Haag - Een 33-jarige Hagenaar mag oud en nieuw in de cel doorbrengen nadat hij gisteravond werd opgepakt voor poging doodslag. De man reed in een vluchtpoging voor de politie met hoge snelheid over een stoep waar voetgangers liepen. De mensen konden nog maar net opzij springen.