71-jarige vrouw voelt door genmutaties geen pijn

Cameron loopt soms brandwonden op die ze niet voelt; de geur van verbrand vlees vertelt haar dan dat er iets mis gaat.

De vrouw wist niet van haar hoge pijngrijns tot ze 65 jaar oud was en behandeld moest worden aan haar heup: Cameron werd verteld dat ze aan ernstige artrose leed, een aandoening die ontzettend veel pijn moet doen. Cameron had echter nergens last van.

"Ik had geen idee"

Een jaar later werd Cameron in het Raigmore Hospital behandeld aan haar hand. Tijdens de operatie voelde de vrouw niets” „Ik had geen idee, tot ik aantal jaar geleden geconfronteerd werd met hoe weinig pijn ik voel - ik dacht dat het normaal was.”

Genmutaties

Cameron is een interessant persoon voor doktoren: anaesthesie- en pijnspecialist Devjit Srivastava heeft de vrouw gediagnosticeerd en meerdere tests met haar uitgevoerd aan de Universiteit van Londen en de Universiteit van Oxford. Daar kwamen twee genmutaties bij Cameron naar voren.

Een van de mutaties hield in dat er een deel van de gen miste, de andere was een mutatie in een naburig gen dat pijnenzym (Fatty acid amide hydrolase) FAAH controleert.