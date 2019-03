Leraar deelt foto kapotte tong: ’Dit doet energiedrank’

De leraar, die in Azië woont en werkt, plaatste een foto van zijn aangetaste tong op sociale media om de effecten van energiedrank bloot te leggen. „Wie drinkt energiedrank? Ben je er verslaafd aan? Misschien wil je er nog eens over nadenken”, schrijft Dan Royals als bijschrift. „Dit is wat die s*** met je tong doet, moet je je voorstellen wat het inwendig doet.”

Op de foto zijn grote blaren te zien. „Het vreet letterlijk je tong weg. Wees op je hoede jongens”, besluit hij.

Royals rookt ook, maar is er zeker van dat dat niet de oorzaak is van zijn mondklachten, meldt The Daily Mail.

Bekijk ook: Onderzoek naar effecten van energiedrankjes

Slaap

Te veel energiedrank kan ook hartritmestoornissen of slaapproblemen veroorzaken. Kinderen onder de dertien jaar wordt door het Voedingscentrum aangeraden helemaal geen energiedrankjes te drinken. Boven die leeftijd geldt: liever niet, en anders maximaal één blikje per dag.