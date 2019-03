Amsterdam - Steeds meer Joodse Nederlanders ontvluchten ons land vanwege antisemitisme. Esther Voet, hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad, is deze week te gast in de podcast ‘Het Land van Wierd Duk’ en vertelt dat zij ook regelmatig twijfelt om te vertrekken naar Israël nu de haat tegen Joden steeds erger lijkt te worden. Luister de hele podcast hieronder, of via Spotify of iTunes.