Waddenvereniging bezorgd over olievlek

Volgens Kuipers is het opruimen van de olie in de Noordzee makkelijker dan in de Waddenzee. „De Waddenzee valt droog. De bodem is er erg vruchtbaar, en als de olie daarin terechtkomt, is het erg lastig om dit op te ruimen.” De Waddenvereniging hoopt dat de olie donderdag is opgeruimd. „Ik ben ook lichtelijk verbaasd”, zegt Kuipers. „Met oefeningen worden er soms vier schepen ingezet door Rijkswaterstaat, maar nu er echt problemen zijn, is er maar één schip dat de olie opruimt.”

Volgens Rijkswaterstaat gaat het om twee olieslierten die zo’n 7 kilometer van Texel drijven. Een schip vaart bewust door de olie heen om het zo op een natuurlijke wijze te laten afbreken. Daarnaast zijn er op Texel ook voorzorgsmaatregelen getroffen, mocht de olie het eiland toch bereiken.

Het is niet bekend waar de olie vandaan komt. Volgens de Waddenvereniging zijn er vooralsnog twee vogels gevonden die in de olievlek zijn terechtgekomen.