Dronken doodrijder voor het hekje

LIVE – Verslaggever Mascha de Jong is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel

De Hoofddorper wordt in deze strafzaak doodslag en poging tot doodslag ten laste gelegd.

Tom (23) was, in de tijd van de fatale aanrijding in het duister, nog maar kort daarvoor een eigen metaalbewerkingsbedrijfje gestart. Na de aanrijding overleed hij in de berm langs de weg. De 23-jarige Aalsmeerder werd in volle vaart geschept door een beschonken automobilist, toen hij samen met zijn 18-jarige zusje Mascha naar huis fietste vanaf de plaatselijke feestweek.