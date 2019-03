Kinderen stellen pittige vragen aan minister Hoekstra

Omdat het de ’Week van het geld’ is, mochten kinderen uit groep 6, 7 en 8 vanochtend tijdens een heuse persconferentie op het ministerie alles vragen over geld aan minister Hoekstra. En net als bij echte journalisten gebeurt, geeft de minister wel antwoord, maar niet per se een antwoord op de vraag.

Over die ziekenhuizen bijvoorbeeld zegt de CDA-bewindsman dat dat een ’heel lastig’ verhaal was, maar: „Iedereen die daar lag, is wel heel goed opgevangen.” En dat het geld verdeeld moet worden, maar dat nog steeds geldt: „Als je toch ziek moet zijn, dan maar het beste in Nederland.”

Als een schoolmeester

Het is te merken dat Hoekstra zelf vier kinderen heeft en maandelijks in een schoolklas over geld vertelt. Hier geen moeilijke termen als ’budgettaire kaders’, het jasje gaat uit en als een schoolmeester vraagt hij of de kinderen wel moeilijke woorden als ’rente’ kennen (’natuurlijk’).

Over die kinderen van hem willen de leerlingen trouwens ook wel wat weten. Hoeveel zakgeld krijgen zij? Een meisje vertelt voorafgaand aan de persconferentie dat zij denkt dat de kinderen van de minister vast meer zakgeld krijgen dan haar toelage van twee euro per week. Dat blijkt mee te vallen: „De oudste twee krijgen 1 euro en 1,25 per week. Maar ik ben het al weer even vergeten om te betalen.” Hoekstra beseft dat hij thuis in de problemen komt als zijn kinderen dit op het Jeugdjournaal gaan zien en net als de journalisten in de dop concluderen dat hij te weinig betaalt.

Maar het is niet alleen lief praten over de kinderen. De leerlingen zijn hier vooral om serieuze vragen te stellen. „Wij hebben geld over, moeten we geen geld aan zuid-oost-Afrika geven waar een overstroming is geweest”, wil Khadija weten.

Kinderen volgen het nieuws

Hoekstra merkt dat de kinderen het nieuws hebben gevolgd. Vorig jaar hield de Rijksoverheid inderdaad elf miljard euro over, een record. De minister legt uit dat hij het geld liever steekt in het aflossen van de staatsschuld dan het nu uit te geven. „We moeten ook geld bewaren voor later. We hebben 400 miljard aan schuld, daar moeten we ook wat van terugbetalen.”

De CDA-bewindsman legt de kinderen uit dat, ondanks dat er inderdaad op het nieuws was dat de rijken rijker worden en arm armer, de inkomensverschillen in Nederland beperkt zijn. „En we letten er goed op dat dat zo blijft.”

Ook het Brexit-nieuws bereikt de kinderen. „Heeft Brexit gevolgen voor mijn spaarrekening”, vraagt Diederik die al ongeveer 500 euro heeft gespaard. De minister zegt van niet, maar de rekening van het ministerie gaat er wel onder lijden, denkt hij.

„Waarom gaat de btw op groente en fruit omhoog? Daar moeten we toch meer van eten”, wil Semmy weten. Weer een lastige vraag voor Hoekstra. Hij legt uit dat dit kabinet andere belastingen omlaag doet en dat kan betaald worden door onder andere de btw omhoog te doen. Daar wordt groente en fruit inderdaad duurder van, maar: „Omdat je meer geld binnen krijgt, kun je toch meer groente en fruit kopen. Dat vinden we eerlijk.”

Liever geld naar het klimaat of naar militairen? Allebei, zegt de minister die ermee wegkomt. Concurrentie heeft hij ook. Florian kondigt aan dat hij zelf ook minister van Financiën wil worden. Waarom? „Dan ben ik de baas van m’n vader.” Die werkt op het departement.

Meer geld naar juffen en meesters

De kinderen weten overigens wel waar meer naar geld toe moet: juffen en meesters. Een meisje vertelt: „Onze juf had een burn-out. En daarna kregen we iedere dag een andere juf of meester. Dat is niet goed”, meldt ze. Gebrek aan regelmaat omdat er geen vaste vervanger betaald of aangetrokken kan worden, daar wordt onderwijs niet beter van. Met alle gevolgen van dien, weet de jonge leerlinge die zich al zorgen maakt over haar carrière: „En dan krijgen we ook een lager schooladvies.”