Snel moet opheldering geven over subsidieberekeningen

De website Follow the Money (FTM) schreef vanochtend over het omstreden rekenmodel dat gebruikt is om de subsidie op elektrisch rijden te berekenen. Dat kwam al eerder in het nieuws omdat er tientallen miljoenen meer aan subsidie is uitgegeven dan werd verwacht op basis van dat model. Dat model van een consultant werd bovendien geheim gehouden.

FTM onthulde dat TNO ontkent dat dit rekenmodel is gevalideerd. Dat argument gebruikte Snel wel om het model te verdedigen in de Kamer.

Hij zegt nu dit ’een semantisch spel’ is. Het rekenmodel zou door TNO wel getoetst zijn. Maar het woord ’gevalideerd’ zou wetenschappelijk meer betekenen dan ’getoetst’, waardoor TNO nu ontkent dat dit is gebeurd.

CDA-Kamerlid Omtzigt vindt de zaak ’zeer ernstig’. Hij vraagt een debat aan.