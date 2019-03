Mega-spin uit bouwketen Alblasserdam vrijgelaten in natuur

De dierenambulance trof in Alblasserdam een Macrothele calpeiana aan, een grote spinsoort in Europa. Ⓒ Facebook

ALBLASSERDAM - In bouwwinkel Hornbach in Alblasserdam is een grote zwarte spin opgedoken in een olijfboom. Het gaat volgens de plaatselijke dierenambulance om een Macrothele calpeiana, een van de grootste spinnensoorten in Europa.