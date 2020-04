Eerste warme weekend wordt lakmoesproef

De schrik zit er nog goed in. Twee weken geleden negeerden veel mensen de dringende oproep om weg te blijven van drukke locaties, een week geleden ging het in het weekeinde al een stuk beter. Maar nu het mooie weer lonkt, is het de vraag hoeveel mensen het thuis niet meer uithouden en er met een zonnetje aan de lucht toch op uittrekken.

De politie gaat in ieder geval niet extra controleren bij populaire plekken zoals het strand of natuurgebieden, benadrukt een woordvoerster. „Er zijn landelijk geen nieuwe plekken waar je niet mag komen. Over het algemeen gaat het ook heel goed en houden mensen zich aan de regels. We vertrouwen erop dat ze dat blijven doen, ook in een weekend dat het mooi weer wordt. We moeten het gewoon volhouden. Binnen zit je elkaar soms ook in de weg. We zijn aanwezig, handhaven ook, maar er zijn geen extra controles.”

’Boa’s gaan handhaven’

Staatsbosbeheer sluit boetes niet uit aan mensen die de regels overtreden. „Er zijn vorige week wel wat boetes uitgedeeld”, zegt een woordvoerster. „Voornamelijk aan jongeren die bij elkaar zaten te ’chillen’, en die een waarschuwing dat niet te doen in de wind sloegen. Boa’s gaan dan ook handhaven.”

Ze drukt bezoekers op het hart heel goed uit te kijken. „Het fantastische weer houdt waarschijnlijk wel weken aan, dus wie dan toch even weg wil, moet afstand bewaren en zich niet in grote groepen bewegen. Volg alle aanwijzingen op, en recreëer ook vooral dichtbij. Als je bijvoorbeeld merkt dat een parkeerplaats bij een natuurgebied vol is, rijd dan verder. Naar een parkeerplaats bij een andere ingang, of helemaal ergens anders naartoe.”

Alleen frisse neus halen

Het RIVM blijft erop hameren om alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. „Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of voor een frisse neus. Doe dat niet met meer dan drie personen. En houd anderhalve meter, twee armlengtes, afstand van anderen.”

Ook de Fietsersbond beseft dat mensen nauwelijks zijn te dwingen thuis te blijven. „Op zich loop je niet zoveel risico als je fietst, maar als er véél mensen fietsen is het wel moeilijk om afstand te houden. Ook omdat niet alle fietspaden daarvoor breed genoeg zijn.”

De bond krijgt veel vragen van leden. „Hoe moeten we dat oplossen? Mensen zijn daar zeker mee bezig. We adviseren hoe dan ook minder drukke gebieden op te zoeken. Buiten de steden valt het vaak wel mee.”

Kustgemeenten

Nederlandse kustgemeenten maken zich op voor drukte vanwege de haast zomerse temperaturen dit weekend. Ze willen taferelen zoals die van twee weken geleden voorkomen. Toen was er landelijk grote verontwaardiging, omdat veel mensen de coronamaatregelen negeerden en alsnog in grote groepen het strand bezochten.

Zandvoort houdt alle toegangswegen naar het strand dicht. Sinds een week worden strandbezoekers teruggestuurd, alleen bestemmingsverkeer mag door. „Bovendien liggen er drones klaar, als het nodig is”, aldus een woordvoerder. Daarmee kan men overtreders opsporen of op afstand sommeren te vertrekken.

De gemeente Noordwijk wil nog niet zo ver gaan maar „houdt de situatie wel nauwlettend in de gaten.” Als het te druk wordt kan de gemeente parkeerplekken sluiten om zo mensen te ontmoedigen. De Veiligheidsregio bepaalt of de toegangswegen naar het strand openblijven.

Tekstkarren: blijf weg

Callantsoog zet tekstkarren in met daarop de oproep om weg te blijven. Later wordt besloten of de enige weg naar het strand openblijft, afhankelijk van de drukte.

Op de stranden van het Zeeuwse Schouwen-Duiveland, waaronder die bij Renesse, handhaven bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) de coronamaatregelen. Ze verwachten weinig drukte: er is veel ruimte op de 21 kilometer aan kustlijn en toeristen zijn er amper omdat campings gesloten zijn.

Waddeneilanden

De Veiligheidsregio Fryslân is niet van plan om toegangswegen naar de veerponten naar Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog af te sluiten om toeristen te weren. Toezichthouders houden wel scherp in de gaten of het op de parkeerplaatsen en bij de terminals van de veerboten niet druk wordt. In dat geval volgen misschien alsnog maatregelen.

„De Wadden zijn geen verboden gebied”, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. „Maar wie de Wadden liefheeft, blijft weg. Er is ook niks te doen op de eilanden, vrijwel alles is dicht.” Zo zijn onder andere alle groepsaccommodaties en de jachthavens gesloten naast vrijwel alle horeca.

„Dat de inkomsten van een heel paasweekeinde wegvallen is heel erg voor de eilanders”, aldus een zegsman van de gemeente Ameland. „Er zijn hier dan gewoonlijk vijfmaal zoveel mensen. „Toch zien de inwoners nu liever even geen toeristen. De medische voorzieningen op de eilanden kunnen dat ook niet aan, hoewel hier nu nog geen vastgestelde coronabesmettingen zijn.”

Texel valt onder de Veiligheidsregio Noord Holland Noord. Die kon donderdag nog niet zeggen of er extra maatregelen worden genomen. Op Texel is opbouw van of verblijf in een strandhuisje verboden, omdat die te dicht bij elkaar staan. Op de eilanden mogen toeristen nog wel overnachten op campings en in huisjes, als ze maar eigen sanitaire voorzieningen hebben. Zeeland en Drenthe hebben toeristisch overnachten helemaal verboden.

