Gemeenten weren strandbezoekers tijdens warm lenteweekend

Zandvoort houdt alle toegangswegen naar het strand dicht. Sinds een week worden strandbezoekers teruggestuurd, alleen bestemmingsverkeer mag door. „Bovendien liggen er drones klaar, als het nodig is”, aldus een woordvoerder. Daarmee kan men overtreders opsporen of op afstand sommeren te vertrekken.

De gemeente Noordwijk wil nog niet zo ver gaan maar „houdt de situatie wel nauwlettend in de gaten.” Als het te druk wordt kan de gemeente parkeerplekken sluiten om zo mensen te ontmoedigen. De Veiligheidsregio bepaalt of de toegangswegen naar het strand openblijven.

Callantsoog zet tekstkarren in met daarop de oproep om weg te blijven. Later wordt besloten of de enige weg naar het strand openblijft, afhankelijk van de drukte.

Op de stranden van het Zeeuwse Schouwen-Duiveland, waaronder die bij Renesse, handhaven bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) de coronamaatregelen. Ze verwachten weinig drukte: er is veel ruimte op de 21 kilometer aan kustlijn en toeristen zijn er amper omdat campings gesloten zijn.

Waddeneilanden

De Veiligheidsregio Fryslân is niet van plan om toegangswegen naar de veerponten naar Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog af te sluiten om toeristen te weren. Toezichthouders houden wel scherp in de gaten of het op de parkeerplaatsen en bij de terminals van de veerboten niet druk wordt. In dat geval volgen misschien alsnog maatregelen.

„De Wadden zijn geen verboden gebied”, aldus een woordvoerder. „Maar wie de Wadden liefheeft, blijft weg. Er is ook niks te doen op de eilanden, vrijwel alles is dicht.”

Texel valt onder de Veiligheidsregio Noord Holland Noord. Die kon donderdag nog niet zeggen of er extra maatregelen worden genomen. Op Texel is opbouw van of verblijf in een strandhuisje verboden, omdat die te dicht bij elkaar staan. Op de eilanden mogen toeristen nog wel overnachten op campings en in huisjes, als ze maar eigen sanitaire voorzieningen hebben.