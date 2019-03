Ⓒ Sebastian Schramm

NOORDELOOS - ’Het is streng verboden om zelf ballen te rapen’, staat op de golfballenautomaat bij de driving range van de golfbaan in Noordeloos. Een groep jongeren trok zich ruim drie weken geleden niets aan van het verbod en legde daarmee de kiem voor wat de ’golfballenterreur in de Alblasserwaard’ is gaan heten.