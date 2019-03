’Natuurgenezer’ Ross eindelijk voor de rechter

Klaus Ross arriveert in 2016 voor verhoor bij de politie. Ⓒ MARCEL VAN HOORN

KREFELD - Bijna drie jaar nadat het in zijn kliniek vreselijk fout ging met drie kankerpatiënten, staat de Duitse natuurgenezer Klaus Ross vrijdag eindelijk voor de rechter in Krefeld. Justitie in Duitsland vervolgt hem voor dood door schuld van de drie patiënten: twee Nederlanders en een Belgische.