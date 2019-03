OM: Bekir E. wilde Humeyra eigenlijk ontvoeren

E. verschijnt dinsdag voor de eerste keer voor de rechter. Tijdens een niet-inhoudelijke zitting hoort hij dan waarvan het OM hem precies verdenkt.

E. zou Humeyra op 18 december vorig jaar hebben doodgeschoten in de fietsenstalling van het Designcollege in Rotterdam. De politie pakte hem kort daarna in de buurt van de school op. Hij heeft zijn daad bekend en spijt betuigd.

Drie verdachten

Uit onderzoek zou naar voren zijn gekomen dat E. kort voor het lossen van de fatale schoten met minstens twee anderen in een auto naar de school was gekomen. Een van hen, een 25-jarige Irakees, komt dinsdag eveneens voor het eerst voor. De derde man wordt op dit moment niet vervolgd, maar het OM ziet hem nog wel als verdachte.

De advocaten van de twee verdachten kunnen dinsdag hun onderzoekswensen formuleren. Pas als het onderzoek compleet is komt de zaak inhoudelijk op zitting.