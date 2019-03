Amsterdammer (18) die dreigde met ’school shooting’ op vrije voeten

De FBI tipte de Nederlandse politie twee keer over de activiteiten van O. op internet. Toen waarschuwingen niet bleken te helpen, pakte de politie hem in december op. O. had volgens justitie een duidelijke fascinatie met geweld. O. heeft verklaard dat de tekst over het plannen van een ’school shooting’ slechts bedoeld was als grap.

De rechtbank kwalificeert de tekst als „zeer bedreigend” en vindt dat O. had moeten inzien dat deze tot grote onrust had kunnen leiden. „Elke school, iedere leerling en iedere docent kan zich hierdoor aangesproken voelen”, aldus de rechter. Omdat er geen aanwijzingen zijn dat scholieren of docenten de tekst ook daadwerkelijk hebben opgemerkt, is er geen sprake van een voltooide bedreiging, maar van een poging.

Voorarrest

Het Openbaar Ministerie had 180 dagen jeugddetentie geëist, waarvan ongeveer de helft voorwaardelijk. O. heeft circa honderd dagen in voorarrest gezeten, is inmiddels weer vrij en hoeft niet terug de cel in. Het aantal te veel, in voorarrest uitgezeten dagen is voor zijn rekening.

