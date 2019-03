Doden door grote kantoorbrand hoofdstad Bangladesh

De autoriteiten melden dat zes slachtoffers stierven door een sprong uit het 22 verdiepingen tellende gebouw. Een zevende persoon liep fatale brandwonden op. De hulpdiensten maakten ook bekend dat zeker 65 gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen.

De hulpdiensten rukten massaal uit om het vuur te bestrijden en mensen te redden. Brandweerlieden op lange ladders tikten ruiten in om vluchtroutes te creëren. Ook grepen slachtoffers naar touwen die waren neergelaten vanuit helikopters. Op de grond klonk gejuich als iemand kon worden gered. Daar hadden zich honderden toeschouwers verzameld.

Honderden mensen konden slechts toekijken hoe hulpdiensten hun werk deden. Ⓒ Hollandse Hoogte / Barcroft Media LTD

Zeker zeven mensen kwamen door de brand in het kantoorgebouw om. Ⓒ Hollandse Hoogte / Barcroft Media LTD

Dak

Een man vertelde persbureau AFP dat hij via het dak kon vluchten. „De brand brak uit in een restaurant op de zesde verdieping. We renden naar het dak toen we dat hoorden. Daarna gebruikten we een houten plank om het volgende gebouw te bereiken.”

Het is onduidelijk hoeveel personen nog vastzitten in het brandende pand. „Teams zijn het gebouw binnengegaan en kammen de verdiepingen uit om overgebleven slachtoffers te vinden”, zei een hoge brandweerfunctionaris. In de omgeving stond een honderdtal ambulances gereed om slachtoffers af te voeren.

De Bengaalse hoofdstad was vorige maand ook al getroffen door een dodelijke brand. Toen vielen 70 doden en raakten tientallen mensen gewond.