Ⓒ AS Media

Vlaardingen - Een inferno heeft de sportkantine van de Vlaardingse voetbalclubs Deltasport en Cion volledig verwoest. Het is de tweede brand bij de clubs in twee dagen. Clubleden staan met tranen in de ogen naar de smeulende resten van hun kantine te kijken. „Een groot stuk van mijn leven ligt hier.”