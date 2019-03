Rutte: ernstige fouten rond Michael P.

„Deze dag brengen allerlei herinneringen terug aan die afschuwelijke zomer, die afschuwelijke moord.” De conclusies en de aanbevelingen uit de rapporten worden „uiteraard” overgenomen. Minister Sander Dekker, die onder meer verantwoordelijk is voor het gevangeniswezen en de reclassering, wist bij zijn aantreden „dat dit een van de grote vraagstukken zou zijn”, aldus Rutte. „Hoe ga je om met deze situaties, met mensen die dit soort verschrikkelijke dingen doen? Wat voor beleid moet je daarop voeren?”

Dekker werd een maand na de moord op Anne Faber minister voor Rechtsbescherming.

Pijnlijk

Garanties voor de toekomst zijn er niet, gaf Rutte aan. „Ik kan alleen verzekeren dat we dit uiterst serieus nemen en dat we er alles aan zullen doen om dit land veilig te houden voor dit soort verschrikkelijke mensen”, benadrukte de premier. „En dit geeft ons informatie, hoe we dat beter kunnen doen. Want hier zijn dingen niet goed gegaan, dat is natuurlijk het pijnlijke van vandaag. In de eerste plaats voor de nabestaanden.”