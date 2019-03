Tankstation Alphen aan den Rijn sluit na brute overval

Arthur van der Molen is er kapot van: „Dit is echt heel erg.” Ⓒ ANKO STOFFELS

Alphen aan den Rijn - Arthur van der Molen is er kapot van. Vanwege een brute overval in februari sluit hij vanaf maandag noodgedwongen de shop van zijn gelijknamige tankstation in Alphen aan den Rijn, waardoor het onbemand wordt. De eigenaar kan de veiligheid van zijn medewerkers niet langer waarborgen. „Dit is echt heel erg.”