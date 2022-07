Onderzoek naar protestvlag met Mein Kampf-uitspraak in Teylingen: ’Rode lijn overschreden’

Op de vlag staat een citaat uit het boek Mein Kampf: „De brede massa van een volk valt makkelijker aan een grote leugen ten offer dan aan een kleine”. De vlag trekt een vergelijking tussen het coronabeleid en de Tweede Wereldoorlog. Ook staat onderaan #hartvoorvrijheid, een verwijzing naar een Facebookgroep met meer dan 26.000 leden die het niet eens zijn met de coronamaatregelen.

Het is niet voor het eerst dat de vlag voor ophef zorgt. In juni nog heeft de bewoner, na een gesprek met de politie de omstreden vlag uit de tuin verwijderd.

De gemeenteraad gaf donderdagavond in een unaniem gesteund motie aan dergelijke uitingen af te keuren meldt het Leidsch Dagblad. D66-raadslid Ruben Kroeze diende de motie in. „Ik wil hiermee aangeven dat er grenzen zijn. Met deze vlag is een rode lijn overschreden en dan moet je iets doen.”

Ook burgemeester Carla Breuer gaf aan dat de vlag weerzin oproept. „Het Openbaar Ministerie onderzoekt of dit strafrechtelijk kan worden vervolgd. Maar wellicht moeten we vooral zwijgen over dit gedrag, dat wil ik u toch maar meegeven”, hield ze de raad voor.