Brandweer goed voorbereid op hittegolf

,,Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden op dit moment gewoon groot. We roepen mensen dan ook op om extra alert te zijn. Daarbij is ons motto ‘Geniet van de natuur, maar vermijd vuur’. Dat betekent dus niet barbecueën en geen vuurkorf of kampvuur aansteken”, zegt commandant Gelderland-Midden Wim Verboom namens Brandweer Nederland.

,,Maar mocht het toch mis gaan en er brand uitbreken in een natuurgebied, vlucht dan zo snel en ver mogelijk weg van het vuur, indien mogelijk naar de openbare weg. En help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen”, stelt Verboom. ,,Het is belangrijk dat u eerst zelf veilig bent, maar bel daarna zo snel mogelijk 112 zodat de hulpdiensten ingezet kunnen worden.”

,,Natuurlijk zijn we als brandweer altijd voorbereid op een natuurbrand. Maar in het algemeen geldt dat in natuurgebieden met bos, heide en gras de kans op natuurbrand toeneemt bij het huidige weer. En een brand in de natuur kan zich snel en onvoorspelbaar verspreiden”, weet de commandant. ,,We staan als brandweer altijd paraat, dat is nu niet anders. Maar als we weten dat het risico groter wordt zorgen we ervoor dat we sneller opschalen. Dat kan betekenen dat we in plaats van één brandweerwagen gelijk vier of acht auto’s sturen naar een heide- of bosbrand.”

Ⓒ ANP / HH

Blusheli’s

Naast brandweerwagen op de grond kan ook de hulp worden ingeroepen van blusheli’s. De brandweer kan een Chinook en een Cougar laten invliegen die binnen twee uur ter plaatste kunnen zijn. De toestellen kunnen respectievelijk 10.000 en 2.500 liter water meenemen om het vuur mee te doven. Daarnaast beschikt de brandweer sinds kort ook over een nieuw instrument waarmee bij een natuurbrand kan worden berekend waar het vuur zich mogelijk naartoe verplaatst. Daardoor kan vroegtijdig worden bepaald welke maatregelen genomen kunnen worden om te voorkomen dat er slachtoffers vallen.

Met een druk op de knop kunnen actuele weerdata en vegetatiemodellen op de computer worden binnengehaald. Deze gegevens combineren we met een hoogtekaart en heeft men snel inzicht in het potentieel brandgedrag. Binnen een paar minuten kunnen commandovoerders worden geïnformeerd waar het zwaartepunt van de brand zich bevindt en hoe die zich zal verspreiden. Aan de hand daarvan kunnen manschappen worden ingezet op punten waar dat nodig is om te voorkomen dat de vuurzee optrekt naar plekken waar zich bijvoorbeeld mensen bevinden.